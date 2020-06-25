Кабмін призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов`язків міністра освіти і науки

Відповідне подання зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Відповідне подання зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Фото: ВВС Україна

Кабінет міністрів призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки України. Також одноголосно рішенням урядовців на нього поклали виконання обов'язків міністра.

На засіданні уряду 25 червня Шкарлета призначили заступником міністра й одразу ж виконувачем обов'язків міністра, пише RegioNews з посиланням на ВВС News Україна.

Як вказують джерела ВВС News Україна в уряді, Зеленський особисто лобіює його кандидатуру і змусив піти на такий крок в обхід Ради.

Нагадаємо, 17 червня прем'єр-міністр подав кандидатуру Шкарлета парламенту для призначення міністром освіти. Проте наступного дня профільний комітет розкритикував її і у фракції "Слуга народу" забракло голосів для призначення.

Через таке рішення комітету, як кажуть співрозмовники ВВС News Україна, під головою комітету Сергієм Бабаком від "Слуги народу" захиталось крісло.

Різко проти призначення Шкарлета виступала попередня міністерка освіти Ганна Новосад, а також колишня перша заступниця міністра, а нині депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Коаліція освітніх організацій також зверталась до уряду та депутатів з проханням призначити міністром людину, яка має бездоганну академічну доброчесність, натякаючи на можливий плагіат Шкарлета.

Можливе призначення Шкарлета на посаду міністра викликало обурення громадських активістів. Учора, 24 червня, у Чернігові протестували проти можливого призначення нового міністра освіти .

Активістів обурює, що "Сергій Шкарлет – у минулому активний діяч Партії регіонів, прихильник Януковича і Табачника". Вони закидають претенденту на посаду міністра плагіат у наукових роботах (його виявили учасники наукового волонтерського проєкту False-science – сам пан Шкарлет заперечував наявність плагіату) та купівлю його університетом автомобіля вартістю півтора мільйона гривень за кошти, виділені державою для підтримки університетів. Про останнє стало відомо з посту колишнього міністра освіти Ганни Новосад.

РЕКТОРСЬКИЙ ПІКАП З 1 січня 2020 року наша команда запустила нову модель фінансування університетів - за результатами... Опубліковано Anna Novosad Середа, 17 червня 2020 р.

Сам Шкарлет пояснив депутатам, що цей автомобіль-пікап купили для кафедри автомобільного транспорту.

Там є наукові розробки, потрібен транспорт для перевезення техніки. Я її купив не собі, на ній я не їжджу", - запевнив Шкарлет.

Довідка:

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 року.

Школу закінчив на Чернігівщині, а першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "математичне забезпечення системи автоматизації.

Ще одну вищу освіту здобув у 1996 році в Чернігівському технологічному інституті за напрямком "Облік і аудит".

Згодом він захистив кандидатську дисертацію, а потім - докторську.

1996 року він став асистентом кафедри Чернігівського технологічного інституту, з часом став доцентом кафедри в уже на той час Чернігівському технологічному університеті.

З 2001 по 2010 рік Сергій Шкарлет працював у приватному освітньому бізнесі - був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Коли пан Шкарлет залишив цей ВНЗ і в 2010 році очолив Чернігівський національний технологічний університет, його місце у приватному виші зайняла його дружина Тетяна Бобришева-Шкарлет.

У декларації нового міністра є одна квартира у Чернігові, яка записана на дружину.

Родина має три автомобілі: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga Titanium та Mitsubishi Pajero Wagon.

Ректорська платня складала 509 тисяч грн на рік. Сам Шкарлет має 70 тисяч грн та $30 тисяч готівки, а дружина - $32 тисячі.

Система Youcontrol вказує, що дружина Шкарлета мала стосунок до заснування двох приватних бізнесів у сфері торгівлі - "Владком" та "Ніка-сервіс 2000".