"Соромно за Шкарлета": у Чернігові протестували проти можливого призначення нового міністра освіти

Чернігівські активісти вважають свого земляка, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, недостойним крісла міністра

Чернігівські активісти вважають свого земляка, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, недостойним крісла міністра

Під час флешмобу активісти зав'язали очі пам'ятникам Тарасу Шевченку, Іванові Мазепі, князю Чернігівському Ігорю та Іллі Муровлянину та «вручили» їм таблички з написом «Соромно за Шкарлета».

Про акцію протесту пише на своїй Facebook-сторінці рух добровольців "Простір свободи", повідомляє RegioNews.

Організатори флешмобу зазначають, що акція висловлює протест проти намірів уряду призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета керівником міністерства освіти і науки.

24 червня у Чернігові мало відбутися виїзне засідання Кабінету Міністрів. На думку активістів, на ньому "одіозного ректора мали б призначити в.о. міністра в обхід законних процедур". Засідання перенесли через повінь на Прикарпатті, однак активісти переконані, що "загроза призначення Шкарлета не зникла".

Активістів обурює, що "Сергій Шкарлет – у минулому активний діяч Партії регіонів, прихильник Януковича і Табачника". Вони закидають претенденту на посаду міністра плагіат у наукових роботах (його виявили учасники наукового волонтерського проєкту False-science – сам пан Шкарлет заперечував наявність плагіату) та купівлю його університетом автомобіля вартістю півтора мільйона гривень за кошти, виділені державою для підтримки університетів.

Нагадаємо, 17 червня Денис Шмигаль зареєстрував у Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру.