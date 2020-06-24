"Соромно за Шкарлета": у Чернігові протестували проти можливого призначення нового міністра освіти
Під час флешмобу активісти зав'язали очі пам'ятникам Тарасу Шевченку, Іванові Мазепі, князю Чернігівському Ігорю та Іллі Муровлянину та «вручили» їм таблички з написом «Соромно за Шкарлета».
Про акцію протесту пише на своїй Facebook-сторінці рух добровольців "Простір свободи", повідомляє RegioNews.
Організатори флешмобу зазначають, що акція висловлює протест проти намірів уряду призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета керівником міністерства освіти і науки.
24 червня у Чернігові мало відбутися виїзне засідання Кабінету Міністрів. На думку активістів, на ньому "одіозного ректора мали б призначити в.о. міністра в обхід законних процедур". Засідання перенесли через повінь на Прикарпатті, однак активісти переконані, що "загроза призначення Шкарлета не зникла".
Активістів обурює, що "Сергій Шкарлет – у минулому активний діяч Партії регіонів, прихильник Януковича і Табачника". Вони закидають претенденту на посаду міністра плагіат у наукових роботах (його виявили учасники наукового волонтерського проєкту False-science – сам пан Шкарлет заперечував наявність плагіату) та купівлю його університетом автомобіля вартістю півтора мільйона гривень за кошти, виділені державою для підтримки університетів.
НАВІТЬ ПАМ’ЯТНИКАМ СОРОМНО ЗА ШКАРЛЕТА У Чернігові відбувся флешмоб проти намірів уряду призначити ректора...Опубліковано "Простір свободи" - рух добровольців Середа, 24 червня 2020 р.
Нагадаємо, 17 червня Денис Шмигаль зареєстрував у Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру.