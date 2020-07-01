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01 липня 2020, 17:10 14

Генерал СБУ Олег Коцюба став першим заступником голови Закарпатської ОДА

01 липня 2020, 17:10 14
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До цього він працював у силових структурах під керівництвом Олексія Петрова
До цього він працював у силових структурах під керівництвом Олексія Петрова
Фото: Віталій Глагола Telegram
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Олег Коцюба замінив на посаді Олексія Гетманенка, який до призначення Петрова, 4 місяці виконував обов`язки голови ОДА.

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews.

За інформацією Глаголи, президент вже підписав указ про призначення Коцюби.

У 2018 році Петро Порошенко присвоїв Олегу Коцюбі звання генерал-майора. Тоді він працював першим заступником начальника Депатартаменту контррозвідки СБУ. Він працював на цій посаді також під керівництвом Олексія Петрова", - повідомив Глагола.

Олексій Гетманенко працював першим заступником голови Закарпатської ОДА із грудня 2019 року. Також він 4 місяці виконував обов‘язки голови ОДА. Гетманенко прийшов у команду тодішнього очільника області Ігора Бондаренка із державного "Приватбанку".

Нагадаємо, вчора із Закарпатської ОДА звільнилася керівниця департаменту охорони здоров`я Єлизавета Біров.

Закарпаття ОДА Олексій Петров заступник призначення кадри СБУ
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