Генерал СБУ Олег Коцюба став першим заступником голови Закарпатської ОДА

До цього він працював у силових структурах під керівництвом Олексія Петрова

До цього він працював у силових структурах під керівництвом Олексія Петрова

Фото: Віталій Глагола Telegram

Олег Коцюба замінив на посаді Олексія Гетманенка, який до призначення Петрова, 4 місяці виконував обов`язки голови ОДА.

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews. За інформацією Глаголи, президент вже підписав указ про призначення Коцюби. У 2018 році Петро Порошенко присвоїв Олегу Коцюбі звання генерал-майора. Тоді він працював першим заступником начальника Депатартаменту контррозвідки СБУ. Він працював на цій посаді також під керівництвом Олексія Петрова", - повідомив Глагола. Олексій Гетманенко працював першим заступником голови Закарпатської ОДА із грудня 2019 року. Також він 4 місяці виконував обов‘язки голови ОДА. Гетманенко прийшов у команду тодішнього очільника області Ігора Бондаренка із державного "Приватбанку". Нагадаємо, вчора із Закарпатської ОДА звільнилася керівниця департаменту охорони здоров`я Єлизавета Біров.

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