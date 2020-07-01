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01 липня 2020, 15:49 6

Кабмін виділить 305 млн гривень на житло для військових - Шмигаль

01 липня 2020, 15:49 6
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Планують забезпечити квартирами і будинками майже 300 військових
Планують забезпечити квартирами і будинками майже 300 військових
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України виділить 305 мільйонів гривень на придбання житла для українських воїнів та їх сімей.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає RegioNews.

За його словами, мова йде про військовослужбовців, які брали участь у відсічі збройної агресії Росії на Донбасі і під час цієї війни отримали поранення.

Ці люди захищали нашу незалежність, територіальну цілісність, це наші герої, бо ми як уряд і суспільство повинні віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для життя та роботи", – повідомив глава уряду.

Він зазначив, що важливо, щоб воїни на передовій знали, що держава тут, на мирній землі, підставить їм плече і допоможе їх сім'ям.

305 мільйонів гривень підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 військових та їх сімей", - сказав Шмигаль.

За його словами, це рішення стосується не тільки соціальних зобов'язань, а й безпеки країни.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд погасив всі борги перед шахтарями державних шахт.

Кабмін Донбас Деніс Шмигаль Будинок квартира
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