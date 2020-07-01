Кабмін виділить 305 млн гривень на житло для військових - Шмигаль
Кабінет міністрів України виділить 305 мільйонів гривень на придбання житла для українських воїнів та їх сімей.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає RegioNews.
За його словами, мова йде про військовослужбовців, які брали участь у відсічі збройної агресії Росії на Донбасі і під час цієї війни отримали поранення.
Ці люди захищали нашу незалежність, територіальну цілісність, це наші герої, бо ми як уряд і суспільство повинні віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для життя та роботи", – повідомив глава уряду.
Він зазначив, що важливо, щоб воїни на передовій знали, що держава тут, на мирній землі, підставить їм плече і допоможе їх сім'ям.
305 мільйонів гривень підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 військових та їх сімей", - сказав Шмигаль.
За його словами, це рішення стосується не тільки соціальних зобов'язань, а й безпеки країни.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд погасив всі борги перед шахтарями державних шахт.