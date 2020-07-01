Кабмин уволил четырех заместителей Шкарлета

Также сменили государственного секретаря Министерства образования и науки Украины

Также сменили государственного секретаря Министерства образования и науки Украины

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Сегодня, 1 июля, на заседании правительства был принят ряд кадровых решений, большинство из которых касалось руководства Минобразования.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

После кадровых изменений у и.о. министра образования Сергея Шкарлета осталось два заместителя – Любомира Мандзий и Светлана Давиденко.

Из министерства ушли первый заместитель Юрий Полюхович и заместители Егор Стадный, Петр Коржевский и Максим Ярмистый.

Государственный секретарь Минобразования Павел Полянский перешел на должность заместителя государственного секретаря Кабинета министров. Поэтому Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства образования и науки Украины на Светлану Криштоф.

Напомним, 25 июня несмотря на многочисленные публичные протесты научной и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошное авто стоимостью свыше 1,6 млн грн.

Несогласные с назначением Шкарлета народные депутаты зарегистрировали в раде законопроект, по которому лица, в научных работах которых официально нашли плагиат, не будут допускаться к должностям в правительстве и государственной службы.