Нардеп Тищенко пояснив, навіщо роздавав лимони на місці вибуху

За версією депутата, лимони були потрібні медпрацівникам, які надавали допомогу потерпілим

За версією депутата, лимони були потрібні медпрацівникам, які надавали допомогу потерпілим

Користувачі соцмереж в черговий раз зловили Тищенко на брехні і висміяли його "лимонні ініціативи"

Нардеп-ресторатор Микола Тищенко розмістив на своїй сторінці у Facebook пост, в якому розповів про те, як він і його команда допомагають потерпілим від вибуху у київській багатоповерхівці.

Ми разом з командою із самого ранку перебували на місці події. Поруч з місцем трагедії був організований оперативний штаб, де медики надавали першу допомогу всім постраждалим. Проте самі медпрацівники для роботи потребували лід, лимони, одноразові паперові стакани та багато вологих серветок. Звісно, ми не відмовили у таких простих речах та забезпечили їх всім необхідним", - написав нардеп.

У коментарях користувачі соцмережі зловили Тищенка на брехні і висміяли його "лимонні ініціативи":

З самого ранку там був Кличко. А Ви приїхали в обід. І можна було не лимони роздавати", - написала користувач Valeria.

Лимони!! У "Велюрі" завалялися?? Саме воно! ...", - прокоментувала Yulia Popovsch.

Вчорашній день відмітять чорним у житті столиці. Газ, вибух, жертви... На момент зйомки відео було відомо про одну... Опубліковано Николаєм Тищенком Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора нардеп Микола Тищенко засвітився біля будинку, в якому пролунав вибух. Тищенко в компанії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова уважно оглядав місце події.

Пізніше в соцмережах поширили фото і відео того, як нардеп Микола Тищенко роздає лимони потерпілим від вибуху. Люди не оцінили щедрості політика і залишили лимони на лавочках біля будинку.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обрали головою київського міського осередку партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

Тим часом стало відомо, що Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про кількість депутатів у Верховній Раді.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, що належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.