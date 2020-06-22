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Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники припинили роботу через загрозу обвалу
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22 червня 2020, 14:42 10

Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники припинили роботу через загрозу обвалу

22 червня 2020, 14:42 10
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Прибирають лише зруйновані конструкції із зовнішньої сторони будинку
Прибирають лише зруйновані конструкції із зовнішньої сторони будинку
Фото: ДСНС
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Cтаном на 13 годину 22 червня проводяться роботи по прибиранню зруйнованих конструкцій із зовнішньої сторони будинку за допомогою КП-30 та автокрану, у зв'язку із загрозою обвалу конструкцій роботи в середині будинку не проводяться.

Про це повідомили у ДСНС, пише RegioNews.

Для контролю за рухом будівельних робіт використовується тахіометр.

Здійснено укріплення будівельних конструкцій.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють психологи ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

Всього на місці події події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік особового складу, в тому числі 1 кінологічний розрахунок.

м. #Київ: #оперативна_інформація щодо вибуху у житловому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 Cтаном на 12...

Опубліковано ДСНС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що найімовірніше доведеться демонтувати будівлю. Тому поки не будуть пускати людей в їхні квартири, щоб вони могли забрати необхідні речі, бо в будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці в неділю вранці стався вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5.

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