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21 червня 2020, 18:58 48

Невдалий піар: Микола Тищенко роздавав лимони постраждалим від вибуху

21 червня 2020, 18:58 48
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Люди не оцінили щедрості політика і залишили лимони на лавочках біля будинку
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Користувачі соцмереж висміяли нардепа-ресторатора Миколу Тищенка, який намагався піаритись на чужому горі

В соцмережах поширюють фото і відео того, як нардеп Микола Тищенко роздає лимони жителям багатоповерхівки, в якій сьогодні вранці пролунав вибух, пише RegioNews.

Судячи з фото та коментарів, мешканці зруйнованого будинку не оцінили широкий жест депутата - пакет з лимонами залишився валятися на лавці.

У людей горе, а тупий Коля Тищенко хоче бути мером.

Опубліковано Vasyl Krutchak Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні нардеп Микола Тищенко засвітився біля будинку, в якому пролунав вибух.

Тищенко в компанії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова уважно оглядав місце події.

Нагадаємо, Миколи Тищенка обрали головою київського міського осередку партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

У той же час вчора стало відомо, що Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про кількість депутатів у Верховній Раді.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, що належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

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