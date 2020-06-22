Вибух у багатоповерхівці Києва: відбулося засідання Державної комісії ТЕБ

Комісія ухвалила рішення розглянути питання компенсації постраждалим щодо вартості придбання нового житла

Комісія ухвалила рішення розглянути питання компенсації постраждалим щодо вартості придбання нового житла

Фото: з відкритих джерел

Під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядалося питання вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Попередньо комісією ТЕБ ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Прем’єр-міністр запропонував комісії після завершення рятувальних робіт оцінити збитки та провести засідання Київської міської комісії ТЕБ та НС, яка затвердить суму збитків та розгляне питання співфінансування.

До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив членам комісії, що без житла залишились 125 людей, які мешкали в 40 квартирах однієї з секцій будинку. За попередніми даними, загрози для інших секцій будинку немає.

За словами міського голови, частина людей переночували у родичів та знайомих, решта зараз тимчасово відселені в інтернат на Харківському шосе, де вони були забезпечені всім необхідним. За попередньою версією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газоповітряної суміші.

Раніше повідомлялось, що заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що секція будинку, в якому стався вибух і в якій перебуває 40 квартир, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться акуратно демонтувати без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку.

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