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21 червня 2020, 15:30 2

Нардеп Микола Тищенко засвітився біля будинку, в якому прогримів вибух

21 червня 2020, 15:30 2
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Він оглядав місце НП разом з міністром внутрішніх справ Аваковим
Він оглядав місце НП разом з міністром внутрішніх справ Аваковим
Фото: ДС
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У Києві, біля будинку, де сьогодні вранці стався сильний вибух, помітили народного депутата фракції "Слуга народу" Миколу Тищенка

Про це передає RegioNews з посиланням на видання "ДС".

Одіозний політик і відомий ресторатор Микола Тищенко в компанії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова уважно оглядав місце події.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обрали головою київського міського осередку партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

У той же час вчора стало відомо, що Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про кількість депутатів у Верховній Раді.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, що належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

газ Київ Арсен Аваков вибух Будинок Микола Тищенко квартира
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