Нардеп Микола Тищенко засвітився біля будинку, в якому прогримів вибух

Він оглядав місце НП разом з міністром внутрішніх справ Аваковим

Він оглядав місце НП разом з міністром внутрішніх справ Аваковим

Фото: ДС

У Києві, біля будинку, де сьогодні вранці стався сильний вибух, помітили народного депутата фракції "Слуга народу" Миколу Тищенка

Про це передає RegioNews з посиланням на видання "ДС".

Одіозний політик і відомий ресторатор Микола Тищенко в компанії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова уважно оглядав місце події.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обрали головою київського міського осередку партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

У той же час вчора стало відомо, що Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про кількість депутатів у Верховній Раді.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, що належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.