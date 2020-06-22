Вибух у багатоповерхівці Києва: секція будинку на 40 квартир відновленню не підлягає

Її доведеться акуратно демонтувати

Її доведеться акуратно демонтувати

Фото: ДСНС

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що секція будинку, в якому стався вибух і в якій перебуває 40 квартир, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться акуратно демонтувати без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пос Геращенка в Facebook.

"Зараз несучий каркас тримається тільки за рахунок спеціальних тросів, які скріплюють плити, що розійшлися в різні сторони. Вчора, для того щоб не допустити подальшого обвалення будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, безпосередньо непошкоджені при вибуху, що викликало необґрунтовано агресивну реакцію окремих мешканців, втративших від горя контроль над собою", - повідомив заступник голови МВС.

Зазначається, що на засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири.

Це - 40 квартир вибухнувшої секції. Деталі будуть у офіційному повідомленні пресслужби КМУ", - додав Геращенко.

Він нагадав, що залишається невідомою доля чоловіків 1976 і 1967 років народження.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що найімовірніше доведеться демонтувати будівлю. Тому поки не будуть пускати людей в їхні квартири, щоб вони могли забрати необхідні речі. Тому що в будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці в неділю вранці стався вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5.