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22 июня 2020, 16:15 44

Нардеп Тищенко объяснил, зачем раздавал лимоны на месте взрыва

22 июня 2020, 16:15 44
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По версии депутата, лимоны нужны были медработникам, которые оказывали помощь пострадавшим
По версии депутата, лимоны нужны были медработникам, которые оказывали помощь пострадавшим
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Пользователи соцсетей в очередной раз поймали Тищенко на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы"

Нардеп-ресторатор Николай Тищенко разместил на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, как он и его команда помогают пострадавшим от взрыва в киевской многоэтажке.

Мы вместе с командой с самого утра находились на месте происшествия. Рядом с местом трагедии, был организован оперативный штаб, где медики оказывали первую помощь всем пострадавшим. Однако самим медработникам для работы нужны были лед, лимоны, одноразовые бумажные стаканы и много влажных салфеток. Конечно, мы не отказали в таких простых вещах и обеспечили их всем необходимым", - написал нардеп.

В комментариях пользователи соцсети Тищенко поймали на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы":

С самого утра там был Кличко. А Вы приехали в обед. И можно было не лимоны раздавать", - написала пользователь Valeria.

Лимоны!! В "Велюре" завалялись?? Именно оно! ...", - прокомментировала Yulia Popovsch.

Вчерашний день отметят черным в жизни столицы. Газ, взрыв, жертвы... На момент съемки видео было известно об одной...

Опубликовано Николаєм Тищенко Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, вчера нардеп Николай Тищенко засветился у дома, в котором прогремел взрыв. Тищенко в компании министра внутренних дел Арсена Авакова внимательно осматривал место происшествия.

Позже в соцсетях распространили фото и видео того, как нардеп Николай Тищенко раздает лимоны пострадавшим от взрыва. Люди не оценили щедрости политика и оставили лимоны на лавочках возле дома.

Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Тем временем стало известно, что Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве депутатов в Верховной Раде.

Ранее в СМИ со'появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Киев взрыв пиар Дом Николай Тищенко
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