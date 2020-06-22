Нардеп Тищенко объяснил, зачем раздавал лимоны на месте взрыва

По версии депутата, лимоны нужны были медработникам, которые оказывали помощь пострадавшим

По версии депутата, лимоны нужны были медработникам, которые оказывали помощь пострадавшим

Пользователи соцсетей в очередной раз поймали Тищенко на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы"

Нардеп-ресторатор Николай Тищенко разместил на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, как он и его команда помогают пострадавшим от взрыва в киевской многоэтажке.

Мы вместе с командой с самого утра находились на месте происшествия. Рядом с местом трагедии, был организован оперативный штаб, где медики оказывали первую помощь всем пострадавшим. Однако самим медработникам для работы нужны были лед, лимоны, одноразовые бумажные стаканы и много влажных салфеток. Конечно, мы не отказали в таких простых вещах и обеспечили их всем необходимым", - написал нардеп.

В комментариях пользователи соцсети Тищенко поймали на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы":

С самого утра там был Кличко. А Вы приехали в обед. И можно было не лимоны раздавать", - написала пользователь Valeria.

Лимоны!! В "Велюре" завалялись?? Именно оно! ...", - прокомментировала Yulia Popovsch.

Вчерашний день отметят черным в жизни столицы. Газ, взрыв, жертвы... На момент съемки видео было известно об одной... Опубликовано Николаєм Тищенко Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, вчера нардеп Николай Тищенко засветился у дома, в котором прогремел взрыв. Тищенко в компании министра внутренних дел Арсена Авакова внимательно осматривал место происшествия.

Позже в соцсетях распространили фото и видео того, как нардеп Николай Тищенко раздает лимоны пострадавшим от взрыва. Люди не оценили щедрости политика и оставили лимоны на лавочках возле дома.

Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Тем временем стало известно, что Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве депутатов в Верховной Раде.

Ранее в СМИ со'появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.