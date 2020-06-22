Нардеп Тищенко объяснил, зачем раздавал лимоны на месте взрыва
Пользователи соцсетей в очередной раз поймали Тищенко на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы"
Нардеп-ресторатор Николай Тищенко разместил на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, как он и его команда помогают пострадавшим от взрыва в киевской многоэтажке.
Мы вместе с командой с самого утра находились на месте происшествия. Рядом с местом трагедии, был организован оперативный штаб, где медики оказывали первую помощь всем пострадавшим. Однако самим медработникам для работы нужны были лед, лимоны, одноразовые бумажные стаканы и много влажных салфеток. Конечно, мы не отказали в таких простых вещах и обеспечили их всем необходимым", - написал нардеп.
В комментариях пользователи соцсети Тищенко поймали на лжи и высмеяли его "лимонные инициативы":
С самого утра там был Кличко. А Вы приехали в обед. И можно было не лимоны раздавать", - написала пользователь Valeria.
Лимоны!! В "Велюре" завалялись?? Именно оно! ...", - прокомментировала Yulia Popovsch.
Вчерашний день отметят черным в жизни столицы. Газ, взрыв, жертвы... На момент съемки видео было известно об одной...Опубликовано Николаєм Тищенко Понедельник, 22 июня 2020 г.
Напомним, вчера нардеп Николай Тищенко засветился у дома, в котором прогремел взрыв. Тищенко в компании министра внутренних дел Арсена Авакова внимательно осматривал место происшествия.
Позже в соцсетях распространили фото и видео того, как нардеп Николай Тищенко раздает лимоны пострадавшим от взрыва. Люди не оценили щедрости политика и оставили лимоны на лавочках возле дома.
Напомним, Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.
Тем временем стало известно, что Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве депутатов в Верховной Раде.
Ранее в СМИ со'появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.