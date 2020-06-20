10:48  20 червня
За добу в Україні 841 випадок COVID-19, кількість нових хворих дещо знизилась
13:47  20 червня
Зеленський прибрав Єрмака із наглядової ради "Укроборонпрому"
12:14  20 червня
Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 20:09 7

Черговий конфуз: "Слуга народу" Тищенко не знає, скільки в Раді депутатів

20 червня 2020, 20:09 7
Читайте также на русском языке
Він почав вгадувати кількість своїх колег, з якими працює у парламенті
Він почав вгадувати кількість своїх колег, з якими працює у парламенті
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і керівник її Києвського міського осередку Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про те, скільки у Верховній Раді депутатів.

Це сталося під час інтерв'ю з ведучою "Апостроф ТВ" Роксаною Руно, передає RegioNews.

На запитання, скільки народних депутатів у парламенті, Тищенко відповів, що 405.

Після чого між ймовірним кандидатом в мери Києва і ведучою відбувся наступний діалог?

- Тищенко: 405, по-моєму.

- Руно: Майже, в принципі, так.

- Тищенко: Так, так? 405, не помилився?

- Руно: Ну, трошки, ще є там двадцяточка...

- Тищенко: 425 депутатів? Ну бачите, вже й пам'яті немає.

- Руно: А їх там стільки много. Хіба порахуєш?

- Тищенко: Вони виходять, приходять, виходять, приходять.

Згідно з Конституцією України, в Раді має бути 450 депутатів, станом на 20 червня їх 423.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину.

Слуга народа Верховна Рада депутат Микола Тищенко Конфуз
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »