Черговий конфуз: "Слуга народу" Тищенко не знає, скільки в Раді депутатів

Він почав вгадувати кількість своїх колег, з якими працює у парламенті

Він почав вгадувати кількість своїх колег, з якими працює у парламенті

Фото: скріншот відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і керівник її Києвського міського осередку Микола Тищенко не зміг відповісти на питання про те, скільки у Верховній Раді депутатів.

Це сталося під час інтерв'ю з ведучою "Апостроф ТВ" Роксаною Руно, передає RegioNews.

На запитання, скільки народних депутатів у парламенті, Тищенко відповів, що 405.

Після чого між ймовірним кандидатом в мери Києва і ведучою відбувся наступний діалог?

- Тищенко: 405, по-моєму.

- Руно: Майже, в принципі, так.

- Тищенко: Так, так? 405, не помилився?

- Руно: Ну, трошки, ще є там двадцяточка...

- Тищенко: 425 депутатів? Ну бачите, вже й пам'яті немає.

- Руно: А їх там стільки много. Хіба порахуєш?

- Тищенко: Вони виходять, приходять, виходять, приходять.

Згідно з Конституцією України, в Раді має бути 450 депутатів, станом на 20 червня їх 423.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину.