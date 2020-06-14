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"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
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14 червня 2020, 15:54 4

"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті

14 червня 2020, 15:54 4
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Осередками в містах Києві та Черкасах, а також у Закарпатській області керуватимуть ресторатор - порушник карантину, ексрегіонал та колишній гравець "Ліги сміху"
Осередками в містах Києві та Черкасах, а також у Закарпатській області керуватимуть ресторатор - порушник карантину, ексрегіонал та колишній гравець "Ліги сміху"
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Київський міський осередок очолив ресторатор Микола Тищенко, черкаський міський - колишній регіонал Олег Куклін, закарпатський обласний – колишній гравець "Ліги сміху" Ігор Кривошеєв

Про призначення нардепів Тищенко і Кривошеєва повідомила заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в Facebook, пише RegioNews.

Також відомо, що до ради столичної організації увійшли: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; народний депутат Андрій Холодів; депутати, які обиралися за мажоритарними округами в столиці: Анна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймістер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийніс, Ганна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко та Олександр Юрченко.

Сьогодні Київ та Закарпаття. Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків в Закарпатській області та Києві. Це...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Неділя, 14 червня 2020 р.

Про подання Олега Кукліна повідомляє місцеве черкаське видання "Про все". Олег Куклін - колишній депутат міськради, доктор наук, ректор Черкаського бізнес-коледжу. Він у 2010 році обирався від Партії регіонів.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад вже в 18 областях та місті Кривому Розі.

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