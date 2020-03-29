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29 березня 2020, 19:56 88

"Слуги народу" посварилися на засіданні фракції

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29 березня 2020, 19:56 88
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Нардепи Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції "Слуги народу"
Микола Тищенко, фото з Facebook
Нардепи Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції "Слуги народу"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела.

На відео видно, як Тищенко наближається до Куницького і розмовляє на підвищених тонах.

"Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску", - кричить Куницький Тищенко.

"В "Темному лицарі" (мова про телеграм-каналі) ти тільки що виставив пост", - заявив Тищенко Куницькому.

"Молодець, дедуктивний метод просто відмінний. Припини кричати. Що думаєш, ти найрозумніший", - відповів Куницький.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади.

Лерос відправляє в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.


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