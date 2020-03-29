"Слуги народу" посварилися на засіданні фракції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела.
На відео видно, як Тищенко наближається до Куницького і розмовляє на підвищених тонах.
"Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску", - кричить Куницький Тищенко.
"В "Темному лицарі" (мова про телеграм-каналі) ти тільки що виставив пост", - заявив Тищенко Куницькому.
"Молодець, дедуктивний метод просто відмінний. Припини кричати. Що думаєш, ти найрозумніший", - відповів Куницький.
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади.
Лерос відправляє в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.
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