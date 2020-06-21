"Хвостатий спецназ": собаки допомагають шукати людей під завалами будинку на Позняках
Українські рятувальники показали спеціально навчених собак, які допомагають шукати людей під завалами будинку, що вибухнув вранці в Києві.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Facebook.
Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали. Пліч-о-пліч з рятувальниками у ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 залучений і наш хвостатий спецназ", — йдеться в повідомленні.
Крім того, рятувальники уточнили, що гострий нюх тварини не замінить ні один технічний пристрій.
У тридцятиградусну спеку вони продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога. Наші вірні помічники, чий гострий нюх не може замінити жоден продукт технічного прогресу", — підкреслюється в тексті повідомлення.
Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків...Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.
Нагадаємо, раніше прокуратура Києва повідомила про розпочатому кримінальному провадженні за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.
Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.
За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.
Без житла залишилося понад 100 осіб.
На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участю представників поліції та прокуратури міста Києва.
Проведена евакуація жителів постраждалого, а також прилеглої до нього будинків.
Тривають заходи по встановленню причин та обставин надзвичайної події.