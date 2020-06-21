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21 червня 2020, 16:41 7

"Хвостатий спецназ": собаки допомагають шукати людей під завалами будинку на Позняках

21 червня 2020, 16:41 7
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Гострий нюх тварин не здатний замінити ні один технічний пристрій
Гострий нюх тварин не здатний замінити ні один технічний пристрій
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Українські рятувальники показали спеціально навчених собак, які допомагають шукати людей під завалами будинку, що вибухнув вранці в Києві.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Facebook.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали. Пліч-о-пліч з рятувальниками у ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 залучений і наш хвостатий спецназ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники уточнили, що гострий нюх тварини не замінить ні один технічний пристрій.

У тридцятиградусну спеку вони продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога. Наші вірні помічники, чий гострий нюх не може замінити жоден продукт технічного прогресу", — підкреслюється в тексті повідомлення.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків...

Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва повідомила про розпочатому кримінальному провадженні за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося понад 100 осіб.

На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участю представників поліції та прокуратури міста Києва.

Проведена евакуація жителів постраждалого, а також прилеглої до нього будинків.

Тривають заходи по встановленню причин та обставин надзвичайної події.

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