"Хвостатий спецназ": собаки допомагають шукати людей під завалами будинку на Позняках

Гострий нюх тварин не здатний замінити ні один технічний пристрій

Гострий нюх тварин не здатний замінити ні один технічний пристрій

Українські рятувальники показали спеціально навчених собак, які допомагають шукати людей під завалами будинку, що вибухнув вранці в Києві.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Facebook.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали. Пліч-о-пліч з рятувальниками у ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 залучений і наш хвостатий спецназ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники уточнили, що гострий нюх тварини не замінить ні один технічний пристрій.

У тридцятиградусну спеку вони продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога. Наші вірні помічники, чий гострий нюх не може замінити жоден продукт технічного прогресу", — підкреслюється в тексті повідомлення.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків... Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва повідомила про розпочатому кримінальному провадженні за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося понад 100 осіб.

На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участю представників поліції та прокуратури міста Києва.

Проведена евакуація жителів постраждалого, а також прилеглої до нього будинків.

Тривають заходи по встановленню причин та обставин надзвичайної події.