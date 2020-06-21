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21 червня 2020, 10:50 55

У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

21 червня 2020, 10:50 55
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Станом на 11.00 повідомляється, що знайшли одну загиблу особу. Евакуйовано 21 людину, деблоковано - 3. Інформація про жертви та руйнування уточнюється
Станом на 11.00 повідомляється, що знайшли одну загиблу особу. Евакуйовано 21 людину, деблоковано - 3. Інформація про жертви та руйнування уточнюється
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У житловому будинку стався, попередньо, вибух газу. На місці працюють підрозділи ДСНС та Національна поліція.

Про це пише RegioNews посиланням на ДСНС України.

Сьогодні о 10 годині ранку в Дарницькому районі Києва, по вул. Григоренка, 41 в дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух.

Страшні речі відбуваються - вибух будинку поруч з нашим будинком Люди кажуть, що газ. Проспект Григоренка в Києві.

Опубліковано Anton Drobovych Неділю, 21 червня 2020 р.

Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш з наступним руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

На місці події працюють 75 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Прямо зараз стався вибух газу на проспекті Григоренка. Пошкоджено кілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби.

Опубліковано Київ Оперативний Неділю, 21 червня 2020 р.

За словами очевидців, вибухом знищено частину сходових перекриттів.
Тому деякі мешканці залишаються в квартирах, не маючи можливості спуститися вниз і залишити будівлю.

Деяким людям вдалося вийти у двір. Серед тих мешканців зруйнованого будинку, які заблоковані в квартирах, є і мешканці найвищих поверхів. Зокрема, мешканців 9-го поверху будуть евакуювати пожежники.

Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 9 червня на Дніпропетровщині стався вибух в квартирі депутата міськради

газ Київ вибух загиблі ДСНС Будинок квартира жертва
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