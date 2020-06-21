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21 червня 2020, 16:10 9

Кабмін виділить допомогу постраждалим від вибуху в багатоповерхівці Києва

21 червня 2020, 16:10 9
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Інформація про ліквідацію наслідків трагедії з ДСНС і МВС надходить до уряду регулярно
Фото: Нацполіція України
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Кабінет міністрів України планує виділити допомогу мешканцям багатоповерхового будинку в Києві, які постраждали від вибуху 21 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

Уряд детально вивчить причини вибуху і зробить все можливе, щоб допомогти людям, які постраждали. З цього питання тримаємо зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком і Офісом президента", – йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль також написав, що тримає ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають глава МВС Арсен Аваков і керівник ДСНС Микола Чечоткін, від яких надходить інформація про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося більше 100 чоловік.

На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участю представників поліції та прокуратури міста Києва.

Проведена евакуація жителів постраждалого, а також прилеглої до нього будинків.

Тривають заходи по встановленню причин та обставин надзвичайної події.

Київ Будинок вибух квартира газ Кабмін допомога Деніс Шмигаль
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