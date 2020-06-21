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21 июня 2020, 18:58 37

Неудачный пиар: Николай Тищенко раздавал лимоны пострадавшим от взрыва

21 июня 2020, 18:58 37
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Пользователи соцсетей высмеяли нардепа-ресторатора Николая Тищенко, который пытался пиариться на чужом горе

В соцсетях распространяют фото и видео того, как нардеп Николай Тищенко раздает лимоны жителям многоэтажки, в которой сегодня утром прозвучал взрыв, пишет RegioNews.

Судя по фото и комментариям, жильцы разрушенного дома не оценили широкий жест депутата - пакет с лимонами остался валяться на лавке.

В людей горе, а тупий Коля Тищенко хоче бути мером.

Опубліковано Vasyl Krutchak Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, сегодня нардеп Николай Тищенко засветился возле взорвавшего дома.

Тищенко в компании министра внутренних дел Арсена Авакова внимательно осматривал место происшествия.

Напомним, Николая Тищенко избрали главой киевской городской ячейки партии "Слуга народа". Его называют наиболее вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

В то же время вчера стало известно, что Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве депутатов в Верховной Раде.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

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