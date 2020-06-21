ДСНС поки не підтвердило інформацію про другу жертву вибуху в Києві

Повідомляють про 23 евакуйованих, трьох визволених з-під завалів та одну загиблу 77-річну жінку

Повідомляють про 23 евакуйованих, трьох визволених з-під завалів та одну загиблу 77-річну жінку

Фото: ДСНС України

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Триває робота з ліквідації наслідків вибуху у житловому будинку в Дарницькому районі м. Києва Триває робота з ліквідації наслідків вибуху у житловому будинку в Дарницькому районі м. Києва Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

На місці працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

Оперативна інформація щодо вибуху в житловому будинку у Дарницькому районі Києва (станом на 17:00 год) 21 червня о... Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Зруйнований будинок після ліквідації завалів доведеться знести.

Всього для проведення робіт залучено 466 осіб та 67 одиниць техніки, а також 4 кінологічні розрахунки