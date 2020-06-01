На посаду міністра екології розглядають двох кандидатів – Лещенко

На посаду претендують голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та заступник розділеного Мінекоенерго Роман Абрамовський

На посаду претендують голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та заступник розділеного Мінекоенерго Роман Абрамовський

На нову посаду міністра екології розглядають двох кандидатів - заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського та голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Про це у Telegram повідомив нардеп восьмого скликання Сергій Лещенко, пише Regionews.

Роман Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).

Раніше обіймав посади генерального директора ПрАТ "Укрстальконструкція" (Київ), першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

Заступником голови Мінекоенерго його призначили у жовтні 2019 року.

У 2013-2014 роках був штатним помічником народного депутата Олександра Бобкова (мажоритарник, Партія регіонів, екс-директор Горлівського коксохіму)", - повідомив Лещенко.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв - колишній заступник міністра оборони (із березня 2015 по січень 2016 року), з січня 2017 року відповідав за зв'язки з органами влади в "Приватбанку".

Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Однак 13 червня 2019 року він повідомив про рішення не брати участі у парламентських виборах, але заявив, що залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

Нагадаємо, Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи - Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів.

Також у ЗМІ вже кілька тижнів розповсюджується інформація про призначення новим міністром голови Херсонської ОДА Гусєва.