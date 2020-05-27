Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи
Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 27 травня, з терміном доопрацювання - один день, пише RegioNews.
Інституційна спроможність діючого міністерства унеможливлює належний рівень формування та реалізації державної політики, а також призводить до внутрішньої неузгодженості та виникненню конфлікту інтересів", - повідомила в.о голови Мінекоенерго Ольга Буславець.
Також Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом призначать виконувача обов`язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Нагадаємо, днями прем`єр-міністр анонсував поділ Мінекоенерго на два відомства. Також у ЗМІ з`явилася інформація про те, що міністром захисту довкілля планують призначити голову Херсонської Ода Юрія Гусєва.
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