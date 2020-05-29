Херсонщина готова стати пілотною областю для введення паспортів здоров`я

У регіоні шість днів не фіксують нових випадків захворювання коронавірусом

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У регіоні шість днів не фіксують нових випадків захворювання коронавірусом

Херсонська область готується до курортного сезону, в регіоні майже тиждень не фіксується нових випадків захворювання на COVID-19, область готова стати пілотною при запровадженні паспортів здоров`я українців.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, пише RegioNews.

Протягом шести останніх діб у нас нуль позитивних лабораторно підтверджених випадків коронавірусу", - сказав він.

При цьому, за словами голови ОДА, в області проводиться майже 300 ПЛР-досліджень на добу, продовжують лікування від коронавірусу 19 раніше захворілих осіб.

Така позитивна тенденція, як зазначив голова ОДА, дає змогу регіону готуватися до курортного сезону. З понеділка запускаються чотири рейси "Укразалізниці" до Херсонської області.

Ми активно працюємо з урядом, щоб на наступному етапі зняття карантинних обмежень дозволили відпочинок у санаторіях, пансіонатах та готелях на Чорноморському та Азовському узбережжях", - наголосив Гусєв.

За словами голови ОДА, обговорюється ідея можливості введення так званих паспортів здоров'я для відпочиваючих.

Поки що це ідея, яку ми обговорюємо. Паспорт здоров'я – це довідка, в якій може бути декілька позначок. Тобто, можна буде кілька разів робити тести і це відзначатиметься в документі, який ми пропонуємо ввести. Ми пропонуємо це робити централізовано. Принаймні як пілот ми готові стати областю, яка б це ввела ", - розповів Гусєв.

Він також додав, що в кожному санаторії та пансіонаті буде посилено медичний компонент.

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