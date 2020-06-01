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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 15:01 2

Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко

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01 червня 2020, 15:01 2
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Іщенко працює у правоохоронних органах 18 років
Іщенко працює у правоохоронних органах 18 років

1 червня у Вінниці представили нового керівника Нацполіції у Вінницькій області, колишнього заступника начальника ГУНП в Одеській області – Івана Іщенка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Згідно із декларацією, Іван Іщенко проживає в Одесі і не має ані власного житла, ані авта.

Чоловік разом з родиною орендує одеську квартиру у громадянки України Наталії Парневи. Також Іщенко має право користуватися одеською квартирою тещі, у зв’язку з реєстрацією місця проживання.

У власності новопризначеного начальника Вінницької поліції в селі Єлизаветівка Одеської області є земельна ділянка. Її загальна площа становить 2 га.

Іван Іщенко та його дружина Христина мають право з 2018 року тимчасово користуватися AUDI Q3 2016 року випуску. Автівка є власністю українки Діани Братінової.

Іщенко задекларував паркінг в Одесі площею 13.8 кв. м. Власницею паркінгу є теща – Ольга Мустяца.

За рік роботи у ГУНП в Одеській області Іван Іщенко заробив 378,2 тисячі грн та 3,7 тисяч грн за викладацьку діяльність в Одеському Державному університеті внутрішніх справ.

Його дружина є головною спеціалісткою інспекції з благоустрою території міста та екологічного контролю Одеської міської ради. На цій посаді за рік вона заробила 135 тисяч грн. Ще 350 тисяч гривень вона має готівкою.

Голова Нацполіції Ігор Клименко представив нового керівника поліції Вінниччини Поліцію Вінницької області очолив Іван...

Опубліковано Поліція Вінницької області Понеділок, 1 червня 2020 р.

Раніше повідомлялось, що через перестрілку в Броварах на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

Сьогодні, 1 червня, Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції України Ігоря Клименка.


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