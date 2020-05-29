Закарпатська область відновлює роботу транспорту і послаблює карантин

В окремих районах області карантинні заходи будуть діяти без змін

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В окремих районах області карантинні заходи будуть діяти без змін

У Закарпатській області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про послаблення карантинних обмежень із 1 червня.

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає RegioNews.

За його словами, кількість нових випадків захворювання коронавірусом за останній тиждень в області дозволяє послабити деякі карантинні заходи.

З 1 червня в області буде дозволено регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення міжобласного та міжнародного значення, проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів, а також роботу готелів.

Проведення релігійних заходів дозволять за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі, а також роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів крім проведення групових занять.

За сприятливої ситуації, робота дитсадків може розпочатися із 8 червня. Однак послаблення протиепідемічних заходів не застосовуються на території карантинних зон, що встановлюються на території області.

Він додав, що залишається обов'язковим носіння масок та засобів захисту, дотримання соціальної дистанції та проведення дезінфекції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову про відкриття ще 66 пунктів пропуску на кордоні із Молдовою та країнами Євросоюзу.