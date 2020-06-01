На должность министра экологии рассматривают двух кандидатов – Лещенко
На новую должность министра экологии рассматривают двух кандидатов - заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и главу Херсонской ОГА Юрия Гусева.
Об этом в Telegram сообщил нардеп восьмого созыва Сергей Лещенко, пишет Regionews.
Роман Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).
Ранее занимал должности генерального директора Чао "Укрстальконструкция" (Киев), первого заместителя председателя правления ПАО ЕМЗ "Металлист".
Заместителем председателя Мінекоенерго его назначили в октябре 2019 года.
В 2013-2014 годах был штатным помощником народного депутата Александра Бобкова (мажоритарщик, Партия регионов, экс-директор Горловского коксохима)", - сообщил Лещенко.
Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев - бывший заместитель министра обороны (с марта 2015 по январь 2016 года), с января 2017 года отвечал за связи с органами власти в "Приватбанке".
Юрий Гусев числился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня 2019 года он сообщил о решении не принимать участия в парламентских выборах, но заявил, что остается в команде Зеленского и помогать ей "в другой роли".
Напомним, Кабмин разделил Минэкоэнерго на два органа - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Также в СМИ уже несколько недель распространяется информация о назначении новым министром председателя Херсонской ОГА Гусева.
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