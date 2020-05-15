Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва

Є інформація, що керівник Херсонської області очолить нове міністерство

Фото: Facebook

Є інформація, що керівник Херсонської області очолить нове міністерство

На засіданні Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалили рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Про це повідомив в Facebook голова комітету Олег Бондаренко, передає RegioNews.

Він зазначив, що у засіданні комітету взяли участь представники міністерства та громадських організацій.

Зазначимо, що у 2019 році Кабмін об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

У той же час, за інформацією херсонських ЗМІ, керівником нового Міністерства сталого розвитку, яке з'явиться після роз'єднання, стане нинішній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Повідомляється, що рішення лобіюють голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і Міхеіл Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Гусєв призначив нового керівника апарату Херсонської ОДА.