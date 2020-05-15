09:44  15 травня
Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
08:54  15 травня
На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
15 травня 2020, 11:35 21

Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 11:35 21
Читайте также на русском языке
Є інформація, що керівник Херсонської області очолить нове міністерство
Фото: Facebook
Є інформація, що керівник Херсонської області очолить нове міністерство

На засіданні Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалили рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Про це повідомив в Facebook голова комітету Олег Бондаренко, передає RegioNews.

Він зазначив, що у засіданні комітету взяли участь представники міністерства та громадських організацій.

Зазначимо, що у 2019 році Кабмін об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

У той же час, за інформацією херсонських ЗМІ, керівником нового Міністерства сталого розвитку, яке з'явиться після роз'єднання, стане нинішній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Повідомляється, що рішення лобіюють голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і Міхеіл Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Гусєв призначив нового керівника апарату Херсонської ОДА.


звільнення Херсонська ОДА відставка Гусєв Юрій Міністерство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »