Гуртожитки та дитячий центр: у Києві виявили три нових спалаху коронавіруса

Осередки коронавіруса виявили у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

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Осередки коронавіруса виявили у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в гуртожитках на вулиці Серповій і на вулиці Михайла Бойчука відбувається дезінфекція, їх закрили на карантин.

Про це він повідомив під час пресконференції, інформує RegioNews.

У гуртожитку на вулиці Серповій проживають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих та 7 контактних осіб. В гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука проживають 55 осіб. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували.

Мешканцям надали медичний супровід. Кожен день - два рази в день - відбувається дезінфекція у приміщеннях гуртожитків.

Вогнище захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на вул. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з числа персоналу та 62 дитини)", - повідомив мер.

Їх обстежують медики й здійснять забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин.

Нагадаємо, всього в столиці вже 2410 хворих коронавірусом. За останню добу померли ще дві людини, загальна кількість летальних випадків у Києві зросло до 54.

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