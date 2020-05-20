Зеленський назвав голову Чернівецької ОДА Осачука одним з кращих в Україні

Президент анонсував звільнення деяких голів ОДА після закінчення епідемії коронавірусу

Президент анонсував звільнення деяких голів ОДА після закінчення епідемії коронавірусу

Результати роботи голів обласних державних адміністрацій оцінюватимуться після закінчення епідемії коронавірусу.

Про це глава держави повідомив сьогодні на своїй прес-конференції, коментуючи результативність роботи влади в регіонах, пише RegioNews.

Я навіть не думав, що в нас такий сильний голова у Чернівецькій області. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. А він один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які захворювання в нас є у держапараті. І одразу після COVID будуть рішення, рішучі кроки ", – повідомив Зеленський.

Також президент зауважив, що поки не вживає кардинальних заходів до керівників областей, бо "так може завалитися усе".

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