Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду

Причиною відкриття справи стали так звані "плівки Деркача"

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Причиною відкриття справи стали так звані "плівки Деркача"

Щодо п`ятого президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду через плівки позафракційного депутата Андрія Деркача

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Офіс генпрокурора, пише RegioNews.

Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою – ред.)", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції, коментуючи ситуацію з Петром Порошенком, сказав, що долю п`ятого президента вирішуватиме суд.

Що стосується вироку пану Порошенко ... Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок - це суд", - сказав Зеленський.

"Європейська солідарність" уже заявила, що аудіозаписи "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

Нагадаємо, учора, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною "керував Байден".

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