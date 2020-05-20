10:09  20 травня
Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 19 тисяч, з них 564 людини загинули
13:37  20 травня
Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду
11:04  20 травня
На Хмельниччині фірма соратника Тимошенко збудує комплекс для переробки радіоактивних відходів
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 13:37 10

Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду

Читайте также
на русском языке
20 травня 2020, 13:37 10
Читайте также на русском языке
Причиною відкриття справи стали так звані "плівки Деркача"
Фото: ТСН
Причиною відкриття справи стали так звані "плівки Деркача"

Щодо п`ятого президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду через плівки позафракційного депутата Андрія Деркача

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Офіс генпрокурора, пише RegioNews.

Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою – ред.)", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції, коментуючи ситуацію з Петром Порошенком, сказав, що долю п`ятого президента вирішуватиме суд.

Що стосується вироку пану Порошенко ... Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок - це суд", - сказав Зеленський.

"Європейська солідарність" уже заявила, що аудіозаписи "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

Нагадаємо, учора, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною "керував Байден".

Читайте також: Зеленський назвав бандитом мера Черкас Бондаренка

Зеленський розповів, чому призначив Єрмака і Венедиктову


Офіс генпрокурора Володимир Зеленський кримінальна справа Петро Порошенко держзрада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський розповів про оновлену "інвестиційну няню"
20 травня 2020, 13:09
В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент
20 травня 2020, 12:46
Зеленський назвав бандитом мера Черкас Бондаренка
20 травня 2020, 12:39
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 травня 2020, 22:01
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Всі досьє »