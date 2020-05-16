Україна представить групу делегатів ОРДЛО в Тристоронній контактній групі
Під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Українська сторона представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн G7 і главою Представництва ЄС в Україні, передає RegioNews.
Повідомляється, що це будуть українські громадяни, зокрема внутрішньо переміщені особи, які будуть представлять Донецьку та Луганську області.
За словами Єрмака, це будуть громадяни України, які не мають відношення до незаконних збройних формувань.
У Офісі президента розраховують на підтримку країн G7 та Євросоюзу подальшого активного просування в Мінському процесі.
Також стало відомо, що Володимир Зеленський планує провести пресконференцію зі ЗМІ стосовно підсумків першого року перебування на посаді президента.
Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що має намір перезавантажити переговорний процес у Мінську. Крім того, відомо, що українську делегацію в ТКГ знову очолить другий президент України Леонід Кучма.
У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського, які звинувачують брата керівника офісу президента Андрія Єрмака в торгівлі державними посадами, і раніше подали заяви в поліцію.
Також справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції.
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