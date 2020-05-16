Україна представить групу делегатів ОРДЛО в Тристоронній контактній групі

Заявляють, що це будуть особи, які не мають відношення до невизнаних утворень

Фото: Офіс президента

Заявляють, що це будуть особи, які не мають відношення до невизнаних утворень

Під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Українська сторона представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

.