Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе

Заявляют, что это будут лица, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям

Фото: Офис президента

Заявляют, что это будут лица, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украинская сторона представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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