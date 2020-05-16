Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе
На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украинская сторона представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине, передает RegioNews.
Сообщается, что это будут украинские граждане, в том числе внутренне перемещенные лица, которые будут представят Донецкую и Луганскую области.
По словам Ермака, это будут граждане Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям.
В Офисе президента рассчитывают на поддержку стран G7 и Евросоюза дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.
Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию со СМИ относительно итогов первого года пребывания на посту президента.
Напомним, ранее Ермак заявил, что намерен перезагрузить переговорный процесс в Минске. Кроме того, известно, что украинскую делегацию в ТКГ снова возглавит второй президент Украины Леонид Кучма.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского, которые обвиняют брата руководителя офиса президента в торговле государственными должностями, и ранее подали заявление в полицию.
Также дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию.
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