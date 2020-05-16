11:19  16 мая
Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных
12:26  16 мая
Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
10:56  16 мая
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 17:12 1

Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе

Читайте також
українською мовою
16 мая 2020, 17:12 1
Читайте також українською мовою
Заявляют, что это будут лица, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям
Фото: Офис президента
Заявляют, что это будут лица, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украинская сторона представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине, передает RegioNews.

Сообщается, что это будут украинские граждане, в том числе внутренне перемещенные лица, которые будут представят Донецкую и Луганскую области.

По словам Ермака, это будут граждане Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям.

В Офисе президента рассчитывают на поддержку стран G7 и Евросоюза дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию со СМИ относительно итогов первого года пребывания на посту президента.

Напомним, ранее Ермак заявил, что намерен перезагрузить переговорный процесс в Минске. Кроме того, известно, что украинскую делегацию в ТКГ снова возглавит второй президент Украины Леонид Кучма.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского, которые обвиняют брата руководителя офиса президента в торговле государственными должностями, и ранее подали заявление в полицию.

Также дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию.


ОРДЛО Донбасс Владимир Зеленский Офис президента ТКГ минские соглашения
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
16 мая 2020, 12:26
Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
15 мая 2020, 19:45
СНБО сняла санкции с российского олигарха и организаторов псевдовиборiв в "Л/ДНР"
15 мая 2020, 15:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 мая 2020, 22:00
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Закарпатье: на таможне сменится руководитель
15 мая 2020, 18:59
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »