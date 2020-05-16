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Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 травня 2020, 12:26 15

Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях

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16 травня 2020, 12:26 15
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Одного із них було перепризначено у зв'язку із закінченням строку повноважень
Фото: Офіс президента
Одного із них було перепризначено у зв'язку із закінченням строку повноважень

15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві районних державних адміністрацій на Волині, Луганщині та у Тернопільській області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України, передає RegioNews.

Так, розпорядженням президента було звільнено Віктора Дудечка з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області. На його місце указом №312/2020-рп призначено Василя Бакуна.

Голова Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області Юрій Золкін був перепризначений на цю посаду знову.

Головою Біловодської районної державної адміністрації Луганської області стала Катерина Колесникова.

Тетяну Новикову Зеленський призначив керувати Новоайдарською РДА Луганської області.

Ще одне кадрове рішення президента - це посада голови Монастириської РДА Тернопільської області, нею стала Галина Молчанова.

Нагадаємо, президент України володимир Зеленський змінив начальників Управлінь СБУ у Києві, Київській, Одеській та Житомирській областях.


призначення Володимир Зеленський кадри Волинь Тернопіль Луганська область
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