Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях

Одного із них було перепризначено у зв'язку із закінченням строку повноважень

Фото: Офіс президента

Одного із них було перепризначено у зв'язку із закінченням строку повноважень

15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві районних державних адміністрацій на Волині, Луганщині та у Тернопільській області.

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