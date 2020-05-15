Зеленський підписав закон про обов'язкове тестування на коронавірус
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 587-IX (“Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби”).
Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.
Документ передбачає, що в амбулаторіях та стаціонарах будуть проводити обов'язкове тестування, якщо людина має ознаки COVID-19 або контактувала з хворими. Також є окремі категорії, яких мають перевіряти незалежно ні від чого. Це медики із лікарень, де утримують хворих на коронавірус, а також працівники Нацполіції, Нацгвардії та інших органів, задіяних у протиепідемічних заходах.
Крім того, закон дозволяє залучати до роботи на волонтерських засадах лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії.
Документ гарантує виплати тим, хто лікується або перебуває на самоізоляції, на рівні 50% зарплати. Медикам, які проходять лікування, платитимуть повну зарплату.
Такі норми діятимуть ще впродовж двох місяців після виходу країни з карантину.
Нагадаємо, наразі в Україні більше 17 тисяч хворих на коронавірус.
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