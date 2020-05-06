Єрмак хоче перезавантажити переговори в Мінську і залучити до них переселенців

Дану ініціативу він запропонував представникам Німеччини, Франції та Росії

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Дану ініціативу він запропонував представникам Німеччини, Франції та Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови запропонував країнам, що беруть участь у так званому "Нормандськму форматі", перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента, передає RegioNews.

В офісі президента наголошують, що це робиться нібито для прискорення Мінського процесу, а тому президент Зеленський уже підписав указ про розширення представництва України в ТКГ.

Так, заступником керівника української делегації стане міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а на рівні підгруп Україну представлять заступники міністрів або голови профільних комітетів Ради.

Ще однією ініціативою України стало залучення до роботи в підгрупах ТКГ осіб, які представляють ОРДЛО і внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

В офісі президента хочуть залучати їх до дискусії, консультацій та узгодження питань, які передбачені Мінськими домовленостями, а також запевняють, що переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень не буде.

Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони", - йдеться в повідомленні.

На думку керівника офісу президента, новий формат ТКГ пропонується тому, що Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери країн Нормандського формату.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь в Тристоронній контактній групі, її знову очолить Леонід Кучма.