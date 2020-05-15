РНБО зняла санкції з російського олігарха та організаторів псевдовиборiв в "Л/ДНР"
Рада національної безпеки і оборони України рішенням від 14 травня 2020 року виключила із санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, а також низку людей, які брали участь в організації незаконних "виборів" в так званих "ЛНР" і "ДНР".
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства, передає RegioNews.
Згідно із текстом рішення, санкції були зняті із олігарха Олексія Федорічева, бізнесмена Карена Григоряна, і засновника IT-компанії Lucky Labs Сергія Токарєва.
Федоричев – олігарх російського походження, який перебуває в розшуку в Україні через схеми з розкрадання зерна.
Також йому упродовж трьох років було заборонено в’їзд на територію України і заблоковано активи. У НАБУ вже заявили, що з’ясовують обставини цього рішення.
Із санкційного списку були виключені також п'ятеро осіб, що займалися організацією незаконних виборів в так званих "ЛНР" і "ДНР", а також громадянка Італіяі Алессандра Муссоліні, внучка італійського диктатора, яка також брала в них участь в якості "спостерігача".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону ряду російських інформаційних проектів, у тому числі "Mail.ru" і "Яндекс".
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