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Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 16:54 21

Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма

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05 травня 2020, 16:54 21
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Діяльність делегації буде забезпечувати Міністерство закордонних справ
Фото: belarusMID
Діяльність делегації буде забезпечувати Міністерство закордонних справ

5 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента, передає RegioNews.

Як повідомили в офісі президента, українську делегацію очолить Президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма.

Крім того, до її складу увійшли міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко і голова Комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін.

Представником України в робочій підгрупі з безпекових питань став заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, а в робочій підгрупі з гуманітарних питань Україну буде представляти голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

У офісі президента додали, що на Міністерство закордонних справ покладено організаційне, інформаційне та консультативне забезпечення діяльності делегації в ТКГ.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".


Володимир Зеленський Офіс президента мінські угоди Леонід Кучма
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