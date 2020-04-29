Чоловіка головбуха "95 кварталу" призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міноборони

Наказ про призначення Олексія Пашкова видав глава Міноборони Андрій Таран

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Наказ про призначення Олексія Пашкова видав глава Міноборони Андрій Таран

Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, повідомляє Regionews з посиланням на ZN.UA.

Ця посада передбачає погодження в Офісі президента.

Минулого року чоловік головної бухгалтерки "95 кварталу" Олексій Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО). До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту ГУР МО та займав там одну з низових посад.

Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова стрімко пішла в гору. Щоб сісти в крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, незважаючи на відсутність великих досягнень у роботі, пише журналіст Юрій Бутусов.

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