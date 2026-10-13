Гучно плакав: на Кіровоградщині чоловік убив 6-місячне немовля

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На Кіровоградщині судили чоловіка за вбивство дитини. Хлопчику було лише півроку

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався у 2019 році в одному з селищ на Кіровоградщині. Чоловік був удома п'яний. Він роздратувався через плач немовляти (сина його співмешканки). Тоді він схопив шестимісячного хлопчика та двічі вдарив його головою об стіну.

Немовля померло від тяжкої черепно-мозкової травми. Експертиза підтвердила переломи кісток черепа, крововиливи та ушкодження головного мозку.

На суді чоловік заперечував свою причетність до смерті дитини. Проте слідство надало докази, і його визнали винним, після чого він отримав довічне ув'язнення. Чоловік намагався подавати скарги, проте Верховний суд лише підтвердив вирок.

Нагадаємо, раніше у Полтаві засудили до довічного увʼязнення 59-річного педофіла. Зловмисник викрав 12-річну дівчинку, зґвалтував, вбив та обпалив тіло.