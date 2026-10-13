15:49  13 жовтня
Осінь поступається зимі: вершину Піп Іван уже засипало снігом
16:13  13 жовтня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: спорткар влетів в електроопору та перекинувся
14:45  13 жовтня
На Київщині вітчим катував 10-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2026, 20:35

Гучно плакав: на Кіровоградщині чоловік убив 6-місячне немовля

13 жовтня 2026, 20:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині судили чоловіка за вбивство дитини. Хлопчику було лише півроку

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався у 2019 році в одному з селищ на Кіровоградщині. Чоловік був удома п'яний. Він роздратувався через плач немовляти (сина його співмешканки). Тоді він схопив шестимісячного хлопчика та двічі вдарив його головою об стіну.

Немовля померло від тяжкої черепно-мозкової травми. Експертиза підтвердила переломи кісток черепа, крововиливи та ушкодження головного мозку.

На суді чоловік заперечував свою причетність до смерті дитини. Проте слідство надало докази, і його визнали винним, після чого він отримав довічне ув'язнення. Чоловік намагався подавати скарги, проте Верховний суд лише підтвердив вирок.

Нагадаємо, раніше у Полтаві засудили до довічного увʼязнення 59-річного педофіла. Зловмисник викрав 12-річну дівчинку, зґвалтував, вбив та обпалив тіло.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти убивство прокуратура
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Відключення світла на 14 жовтня: в Укренерго назвали графіки
13 жовтня 2026, 20:55
На Кіровоградщині 19-річного чоловіка підозрюють у вбивстві підлітка сокирою
13 жовтня 2026, 20:49
Через гори до Угорщини за 11 тисяч євро: у Києві затримали переправника ухилянтів
13 жовтня 2026, 20:31
НАБУ викрило чиновників на мільйонній схемі: серед підозрюваних - працівник СБУ
13 жовтня 2026, 20:15
Російська атака спричинила пожежу на складі на Київщині
13 жовтня 2026, 20:06
Смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів в Одесі: анестезіологу оголосили підозру
13 жовтня 2026, 20:03
Прикордонники дронами накрили російські гармати
13 жовтня 2026, 19:55
На Кіровоградщині жінка отримала $10 тисяч за обіцянку закрити кримінальну справу
13 жовтня 2026, 19:54
Росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці у Краматорську: виникла масштабна пожежа
13 жовтня 2026, 19:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Сергій Куюн
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Шабунін
Всі блоги »