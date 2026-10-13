На Київщині судитимуть матір, яка завдала тяжких травм новонародженій доньці

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 35-річної жінки, яку обвинувачують в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень власній новонародженій доньці

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, жінка проживала в Обухівському районі Київщини та самостійно виховувала дитину. Коли дівчинці було трохи більше двох тижнів, мати перебувала з нею вдома та завдала немовляті щонайменше трьох ударів руками по голові.

Після цього жінка сама звернулася з донькою до лікарів. Медики виявили в дитини травми та повідомили про це правоохоронців.

У немовляти діагностували перелом тім’яної кістки, субдуральну гематому та крововилив у речовину головного мозку. За висновками експертів, ці ушкодження були тяжкими й небезпечними для життя в момент заподіяння. Також у дівчинки виявили садна на обох щоках.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Під час досудового розслідування обвинувачена зізналася у скоєному.

Наразі дитину за рішенням виконавчого комітету Козинської селищної ради тимчасово влаштували до спеціалізованого обласного будинку дитини в Білій Церкві.

Обвинувальний акт скерували до суду. Подальшу долю жінки визначатиме суд.

Нагадаємо, що на Київщині викрили чоловіка, який застосовував насильство до пасинка. У родині виховувались троє дітей.