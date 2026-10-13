Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції

Депутати Зеленського можуть "злити" майже 7 млрд грн від ЄС

Сьогодні депутати Зеленського зіллють в унітаз майже 7 млрд грн від ЄС. В обмін на контроль над процесом обрання суддів

Сьогодні депутати Зеленського зіллють в унітаз майже 7 млрд грн від ЄС. В обмін на контроль над процесом обрання суддів

Фото: з відкритих джерел

На ці гроші можна купити 25 тисяч перехоплювачів шахедів для міст. Або 150 тисяч якісних FPV для фронту. Нагадаю, що судовий комітет Ради відкинув урядовий (!) законопроєкт №16018-1. Він криво-боко, але відповідав вимогам ЄС (після врахування зауважень Венеційської комісії). Натомість "слуги" підтримали депутатський №16018. Він прибирає вирішальний голос незалежних міжнародних експертів у формуванні Вищої кваліфкомісії – органу, який відбирає суддів. Очевидно, щоб відбирати своїх. Сьогодні цей законопроєкт збираються проголосувати в першому читанні – він 9-й у порядку денному. І не треба розповідати, що "доопрацюють до другого читання". У першому читанні голосують саме за концепцію. А концепція 16018 – керовані суди замість грошей на наше виживання. Хто натисне "за" – опублікуємо поіменно.

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