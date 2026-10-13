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Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
13 жовтня 2026, 15:03

Депутати Зеленського можуть "злити" майже 7 млрд грн від ЄС

13 жовтня 2026, 15:03
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Сьогодні депутати Зеленського зіллють в унітаз майже 7 млрд грн від ЄС. В обмін на контроль над процесом обрання суддів
Сьогодні депутати Зеленського зіллють в унітаз майже 7 млрд грн від ЄС. В обмін на контроль над процесом обрання суддів
Фото: з відкритих джерел
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На ці гроші можна купити 25 тисяч перехоплювачів шахедів для міст. Або 150 тисяч якісних FPV для фронту.

Нагадаю, що судовий комітет Ради відкинув урядовий (!) законопроєкт №16018-1. Він криво-боко, але відповідав вимогам ЄС (після врахування зауважень Венеційської комісії).

Натомість "слуги" підтримали депутатський №16018. Він прибирає вирішальний голос незалежних міжнародних експертів у формуванні Вищої кваліфкомісії – органу, який відбирає суддів. Очевидно, щоб відбирати своїх.

Сьогодні цей законопроєкт збираються проголосувати в першому читанні – він 9-й у порядку денному.

І не треба розповідати, що "доопрацюють до другого читання". У першому читанні голосують саме за концепцію. А концепція 16018 – керовані суди замість грошей на наше виживання.

Хто натисне "за" – опублікуємо поіменно.

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Україна ЄС допомога фронт Зеленський
 
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