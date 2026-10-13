Депутати Зеленського можуть "злити" майже 7 млрд грн від ЄС
На ці гроші можна купити 25 тисяч перехоплювачів шахедів для міст. Або 150 тисяч якісних FPV для фронту.
Нагадаю, що судовий комітет Ради відкинув урядовий (!) законопроєкт №16018-1. Він криво-боко, але відповідав вимогам ЄС (після врахування зауважень Венеційської комісії).
Натомість "слуги" підтримали депутатський №16018. Він прибирає вирішальний голос незалежних міжнародних експертів у формуванні Вищої кваліфкомісії – органу, який відбирає суддів. Очевидно, щоб відбирати своїх.
Сьогодні цей законопроєкт збираються проголосувати в першому читанні – він 9-й у порядку денному.
І не треба розповідати, що "доопрацюють до другого читання". У першому читанні голосують саме за концепцію. А концепція 16018 – керовані суди замість грошей на наше виживання.
Хто натисне "за" – опублікуємо поіменно.