Колишнього заступника Кличка відправили під нічний домашній арешт
Володимиру Слончаку, якого через бійку з поліцейськими звільнили з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації, обрали запобіжний захід.
Солом'янський райсуд Києва відправив його під нічний домашній арешт до 27 червня, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.
Прокуратура наполягала на цілодобовому перебуванні вдома, але судді вирішили, що буде достатньо, якщо екс-чиновник не буде залишати житло з 23.00 до 06.00. Звинувачення відзначило, що після сутички з Слончаком у патрульного виявили забої голови і струс мозку. Втім, адвокати ексчиновника повідомили, що їх підзахисний отримав аналогічні ушкодження. Крім того, Слончак поскаржився, що його безпідставно протримали шість годин у наручниках.
До речі, чоловік заявив, що і надалі називатиме себе заступником міського голови, адже розпорядження про звільнення він не бачив, хоча за день до цього Віталій Кличко повідомив про звільнення чиновника.
Нагадаємо, Слончака затримали 26 квітня через сварку з патрульними, при цьому чоловік перебував на пасажирському сидінні. Сам Слончак факт нападу заперечує і каже, що винен лише в надмірній емоційності.
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