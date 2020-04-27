Кабмін призначив тимчасових керівників митної та податкової служб

Тимчасово виконуючим обов'язків Державної податкової служби став Михайло Титарчук, а Державної митної служби - Ігор Муратов

Фото: Урядовий портал

Тимчасово виконуючим обов'язків Державної податкової служби став Михайло Титарчук, а Державної митної служби - Ігор Муратов

Кабінет Міністрів України призначив на вакантні посади Голови Державної податкової служби України Михайла Титарчука і голови Державної митної служби - Ігоря Муратова.

Відповідні розпорядження №451-р і №455-р від 24 квітня розміщені на сайті Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Погодитися з пропозицією міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби, - йдеться в повідомленні.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, їх призначено за спрощеною процедурою через укладення контракту. Він пообіціяв, що конкурсний відбір буде проведений після закінчення карантину із залученням експертів і громадськості.

Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади, - сказав Марченко.

На думку міністра, в поточній ситуації це найбільш оптимальний підхід.

Відомо, що Муратов обіймав посаду директора департаменту забезпечення митного оформлення, Титарчук працює заступником голови Державної податкової служби.

Зазначається, що уповноваженим для проведення співбесіди визначено першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна.

27 квітня, є крайнім терміном для подання документів на посаду голови Державної податкової служби України.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з поста голови Митної служби, і всіх його заступників - Роберта Зелді, Дениса Шендрик та Сергія Пєтухова. Також було звільнено керівника ДФС Сергія Верланова.