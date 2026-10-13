Відключення світла на 14 жовтня: в Укренерго назвали графіки
В Україні 14 жовтня знову будуть діяти обмеження споживання електроенергії. Причина - наслідки російських атак
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
У середу, 14 жовтня, в Україні діятимуть такі обмеження електроенергії:
- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).
"Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в Укренерго.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати інфляція. Це призвело до подорожчання низки товарів та послуг.
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