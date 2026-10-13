Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділок організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 11 тисяч євро він обіцяв доправити киянина до Угорщини.

Зловмисник розробив план: клієнт мав самостійно доїхати до Закарпаття, де його б зустріли спільники та провели поза офіційними дорогами. Фігуранта затримали в одному з ресторанів Києва під час отримання всієї суми коштів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Його взяли під варту.

Зловмиснику загрожує до дев'яти років увʼязнення.

Нагадаємо, на Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії. Фігурантці повідомили про підозру та взяли її під варту.