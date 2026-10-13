НАБУ викрило чиновників на мільйонній схемі: серед підозрюваних - працівник СБУ

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НАБУ та САП викрили "тіньовий офіс" у Києві та чиновників, які залучені до незаконної схеми. Йдеться про мільйонні збитки державі

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам "тіньового офісу" та чиновникам, які причетні до схеми із заволодінням понад 26,8 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця" та ДП "Ліси України". Загалом йдеться про 10 підозрюваних, серед них - чинний працівник СБУ.

Епізод перший

У травні-грудні 2024 року зловмисники у змові з чиновниками ДП "Ліси України" організували закупівлю металевих піддонів та пластикових касет за завищеною ціною. Це призвело до понад 21,5 мільйона гривень збитків.

Епізод другий

За аналогічною схемою під час закупівель силових трансформаторів для залізниці через сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" протягом вересня 2023 року–травня 2025 року зловмисники завдали збитків на понад 5,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.