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29 апреля 2020, 11:14 33

Мужа главбуха "95 квартала" назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны

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29 апреля 2020, 11:14 33
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Приказ о назначении Алексея Пашкова выдал глава Минобороны Андрей Таран
Фото: Диалоги
Приказ о назначении Алексея Пашкова выдал глава Минобороны Андрей Таран

Представление о назначении подписал начальник Главного управления разведки Василий Бурба, сообщает Regionews со ссылкой на ZN.UA.

Эта должность предусматривает согласования в Офисе президента.

В прошлом году муж главного бухгалтера "95 квартала" Алексей Пашков неожиданно стал в.и.о. председателя стратегической разведки главного управления разведки Минобороны (ГУР МО). До этого он 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента ГУР МО и занимал там одну из низовых должностей.

Но вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова стремительно пошла в гору. Чтобы сесть в кресло в.и.о. начальника департамента Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, несмотря на отсутствие больших достижений в работе, пишет журналист Юрий Бутусов.

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назначение кадры разведка Минобороны
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