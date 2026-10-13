На Кіровоградщині 19-річного чоловіка підозрюють у вбивстві підлітка сокирою

Фото: прокуратура Кіровоградської області

У селі Олександрівка Попельнастівської громади на Кіровоградщині 19-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві 17-річного знайомого. За даними слідства, під час сварки він щонайменше чотири рази вдарив підлітка сокирою по голові. Від отриманих травм хлопець загинув

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Як повідомляє прокуратура, трагедія сталася в ніч на 12 жовтня. Хлопці перебували у приватному будинку та вживали алкоголь. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого, за версією слідства, старший із них напав на неповнолітнього із сокирою.

Уранці 19-річний чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив про подію. Під час огляду місця правоохоронці вилучили сокиру зі слідами, схожими на кров.

За процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

До суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя.