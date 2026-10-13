Осінь поступається зимі: вершину Піп Іван уже засипало снігом

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На горі Піп Іван у Карпатах 13 жовтня випав сніг. Попри осінь у календарі, вершину вже вкрив зимовий сніговий покрив

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"Вершину вкрив сніг, нагадуючи, що в горах погода змінюється дуже швидко", повідомили у ДСНС.

Рятувальники закликають туристів бути обережними під час походів у гори, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати маршрути з огляду на швидкі зміни погодних умов.

Нагадаємо, 15 вересня у Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера.