Фото: поліція

ДТП сталася 11 жовтня близько 22:00 у селі Смодна на Івано-Франківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Керуючи авто Dodge Challenger, 23-річна дівчина не обрала безпечної швидкості руху, внаслідок чого вилетіла з дороги. Машина зіткнулася з огорожею та електроопорою, після чого перекинулася.

Від отриманих травм водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення всіх обставин трагедії.



Нагадаємо, 11 жовтня близько 14:20 на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.