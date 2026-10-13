Смертельна ДТП на Прикарпатті: спорткар влетів в електроопору та перекинувся
ДТП сталася 11 жовтня близько 22:00 у селі Смодна на Івано-Франківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Керуючи авто Dodge Challenger, 23-річна дівчина не обрала безпечної швидкості руху, внаслідок чого вилетіла з дороги. Машина зіткнулася з огорожею та електроопорою, після чого перекинулася.
Від отриманих травм водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, 11 жовтня близько 14:20 на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.
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